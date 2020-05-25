Россия выделит ВОЗ $9 млн на меры по предотвращению смертности матерей и новорожденных

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении до $9 млн Всемирной организации здравоохранения на реализацию мер, направленных на оказание помощи странам по предотвращению смертности матерей, новорожденных и детей. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Выделить средства из федерального бюджета на уплату добровольного целевого взноса во Всемирную организацию здравоохранения на реализацию мер по оказанию содействия странам по повышению качества медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях, с целью снижения смертности матерей, новорожденных и детей и ускорения достижения задач здравоохранения в рамках целей устойчивого развития в 2020-2022 годах в размере до $9 млн", - говорится в документе.

В 2020 году будет выделено до $3,5 млн, в 2021 - до $3,4 млн и в 2022 - до $2,1 млн.

Тем же распоряжением правительство выделило до 96 млн рублей в 2020-2022 годах Минздраву на финансирование "Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" для реализации совместного проекта России и ВОЗ по повышению качества медицинской помощи в стационарах с целью снижения смертности матерей, новорожденных и детей.

Минздраву, МИД и Минфину поручено проинформировать ВОЗ о принятом решении. Кроме того, Минфину поручено обеспечить финансирование соответствующих расходов.