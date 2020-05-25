В Роспотребнадзоре заявили, что насекомые вряд ли могут быть переносчиками коронавируса

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор считает маловероятной передачу коронавируса насекомыми. Об этом говорится в ответах ведомства, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

"Коронавирус SARS-CoV-2 относится к респираторным вирусам и преимущественно передается воздушно-капельным путем. Маловероятно, что насекомые могут быть его переносчиками", - говорится в сообщении.

Тем не менее, напомнили в ведомстве, контакт насекомых с пищей следует исключить для профилактики других инфекций. Овощи и фрукты перед употреблением необходимо мыть, а поверхности на кухне - дезинфицировать.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,4 млн человек, свыше 340 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 353 427 случаев заражения, выздоровели 118 798 человек, умерли 3 633. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.