Исследование: россияне на самоизоляции стали чаще жертвовать на благотворительность

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россияне за время самоизоляции стали более щедрыми, в апреле четверть опрошенных совершили онлайн-пожертвования, из них 12% впервые поучаствовали в благотворительности. При этом в Европе отмечена такая же тенденция, следует из исследования, проведенного международной платежной системой Mastercard.

Комментируя данную тенденцию, президент Mastercard в Европе Марк Барнетт, чьи слова приводятся в пресс-релизе, отметил, что "в эти непростые времена проявляются наши лучшие стороны".

Жизнь в самоизоляции

Во время самоизоляции многие люди перенесли свои занятия в виртуальный формат, включая спорт, просмотр фильмов и обучение. По результатам исследования Mastercard, почти каждый третий отпрошенный в России (27%) и в Европе (30%) увеличил расходы на онлайн-досуг. Более половины россиян (51%) смотрят телеканалы или фильмы онлайн, 28% отправляются в виртуальные туры по музеям и другим достопримечательностям, а почти четверть (23%) "посещают" занятия спортом через интернет. Такие же онлайн-развлечения наиболее популярны и у жителей других европейских стран.

Помимо этого, в самоизоляции россияне стали приобретать новые навыки онлайн. Так, 46% респондентов осваивают интернет-банкинг, 42% - учатся готовить, а 33% - следят за своим здоровьем с помощью онлайн-уроков. Из образовательных онлайн-программ наиболее популярны обучение программированию (13%), игре на музыкальных инструментах (8%), а 11% респондентов смотрят обучающие материалы по созданию стрижек.

Онлайн-шопинг

В период самоизоляции россияне ожидаемо увеличили траты на покупки в интернете, онлайн-шопинг стал основным способом совершения ежедневных покупок. Так, 45% опрошенных россиян сообщили, что теперь чаще заказывают товары в интернете. Данный показатель среди жителей Европы несколько выше - 57%.

Вместе с тем, согласно исследованию, поведение покупателей во время онлайн-шопинга почти не отличается от их привычек в реальной жизни. Тем не менее подавляющее большинство респондентов стремятся найти в интернете предложения со скидками.

"Почти половина новых онлайн-покупателей - 49% жителей России и 51% жителей Европы - во время шопинга в интернете выбирают те же магазины, которые до этого посещали в реальной жизни. Почти 90% опрошенных отметили, что специально ищут лучшие предложения и скидки", - говорится в исследовании.

В Mastercard отмечают, что многие покупатели кладут товары в виртуальную корзину, но не всегда их приобретают: так поступают 73% россиян и 66% европейцев. При этом среди наиболее популярных покупок в период самоизоляции оказались кухонные принадлежности, книги и средства для окрашивания волос.

В то же время, большинство россиян (86%) стали очень внимательно относятся к тому, что и где они покупают. Так, 89% приобретают товары, как правило, в известных им розничных сетях, 88% проверяют сайт или отзывы покупателей, а 37% предпочитают сначала лично пообщаться с незнакомым продавцом.

Для проведения исследования Mastercard привлекла независимую компанию Fly Research. Исследование проводилось в формате онлайн-опроса с 4 по 11 мая 2020 года. Участие приняли 12,5 тыс. мужчин и женщин в 15 странах Европы, в том числе 1 тыс. человек в России.