Церемонию чествования новых почетных граждан Санкт-Петербурга перенесли из-за коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Церемония вручения знаков отличия новым почетным гражданам Санкт-Петербурга, которая в соответствии с законодательством проводится в День города (27 мая) или накануне, перенесена на более поздний срок, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе законодательного собрания города.

"Решение принято в связи тем, что на территории города продолжают действовать санитарные ограничения, введенные постановлением правительства Санкт-Петербурга "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции". Кроме того, в Законодательное собрание поступило официальное обращение [директора Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова] Евгения Шляхто и [начальника ГУП "Петербургский метрополитен"] Владимира Гарюгина, избранных Почетными гражданами Санкт-Петербурга 20 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Торжественная церемония, которая обычно проходит в Ротонде pаконодательного собрания, обязательно состоится в полном соответствии с многолетней традицией, отметил председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров. "Как только будут сняты санитарные ограничения - парламент сразу назначит дату проведения церемонии", - привели в пресс-службе его слова.

Звания почетных граждан города присвоены в Петербурге впервые с 2017 года. В этом году на рассмотрение были внесены четыре кандидатуры. Помимо Гарюгина и Шляхто, в их числе были также певица, народная артистка СССР Эдита Пьеха и поэт, народный артист России Илья Резник.

Звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" является высшим почетным званием города. Оно присваивается с 1993 года - не ежегодно и, согласно закону, не реже одного раза в пять лет. По уставу Петербурга, его могут быть удостоены граждане РФ и других государств, "внесшие выдающийся вклад в развитие Петербурга, повышение его роли и авторитета в России и на международной арене, в укрепление демократии и защиты прав человека, в науку, искусство, духовное и нравственное развитие общества". Согласно региональному закону, статус "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" дает право законодательной инициативы, а также право безотлагательно быть принятым губернатором.

Первым почетным гражданином Петербурга в 1993 году стал академик Дмитрий Лихачев. В 1994 году звание было присвоено посмертно поэтессе Ольге Берггольц. Среди почетных граждан города - академик Жорес Алферов и актриса Алиса Фрейндлих, президент России Владимир Путин и писатель Даниил Гранин, космонавт Сергей Крикалев и дирижер Валерий Гергиев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На сегодняшний день это звание носят 43 человека.