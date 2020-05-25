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Нового ректора РУДН Олега Ястребова представили коллективу

Он является выпускником РУДН, доктором юридических и экономических наук, профессором, членом Высшей квалификационной коллегии судей РФ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков представил коллективу РУДН нового ректора университета Олега Ястребова. Об этом в понедельник сообщается на сайте вуза.

"Министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков представил коллективу РУДН нового ректора - Олега Александровича Ястребова", - говорится в сообщении.

Ранее аттестационная комиссия Минобрнауки одобрила кандидатуру Олега Ястребова на должность ректора Российского университета дружбы народов (РУДН), он был рекомендован наблюдательным советом вуза. Ястребов является выпускником РУДН, доктором юридических и экономических наук, профессором, заведующим кафедрой административного и финансового права, членом Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.

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