Заболеваемость пневмонией в Пензенской области в 7,7 раза превысила средний уровень

ТАСС, 25 мая. Показатель заболеваемости внебольничными пневмониями в Пензенской области во время пандемии коронавируса почти в восемь раз превысил средний многолетний уровень. Об этом сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве региона руководитель управления Роспотребнадзора по области Михаил Перекусихин.

"Еженедельная заболеваемость внебольничными пневмониями на сегодняшний день плюс 778% к среднему многолетнему уровню, то есть в 7,7 раза превышает средний многолетний показатель заболеваемости. <…> С 1 марта лабораторно обследовано 2 537 случаев внебольничных пневмоний. Положительный результат на COVID-19 выявлен у 266 человек", - отметил Перекусихин.

Он добавил, что Пензенская область не готова к постепенному снятию ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. "Индекс распространенности заболевания составляет 1,41 при базовом - 1 или меньше, удельный вес свободных медицинских коек - 9,5%, а необходимо 50%", - добавил Перекусихин. По его словам, единственный критерий Роспотребнадзора, который достигнут в регионе, это показатель лабораторного тестирования - 149,3 на 100 тыс. населения, при индикативе - не менее 70.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Пензенской области зарегистрировано 1 803 случая заражения коронавирусной инфекцией, 1 255 человек выписаны из больниц после выздоровления, 15 пациентов умерли.