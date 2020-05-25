В России подтопленными остаются почти 500 населенных пунктов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Паводок подтопил почти 500 домов в 14 регионах России, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

"На сегодняшний день в 14 регионах в зоне подтопления остаются 484 жилых дома и более 1 500 приусадебных участков, 17 низководных мостов и 13 участков автомобильных дорог. Остаются отрезанными 25 населенных пунктов, там организована работа лодочных переправ, жизнеобеспечение населения не нарушено", - сказали в министерстве.

По данным МЧС, в 58 регионах весеннее половодье уже завершилось, его активная фаза продолжается на территории 26 субъектов страны. При этом в Вологодской и Архангельской областях обстановка стабилизируется, но в Республике Коми и Ненецком автономном округе по-прежнему остается сложной. В целом, как уточнили в ведомстве, весеннее половодье проходит в рамках среднемноголетних значений, аномально оно развивается только на территории Северо-Западного федерального округа.