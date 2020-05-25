Лукашенко пообещал разобраться с авторами недостоверных новостей о коронавирусе

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил об ответственности авторов ложной информации, касающейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом Лукашенко заявил в понедельник на совещании по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам, сообщила его пресс-служба.

"Мы должны пройти этот путь, как мы его начали. И тогда люди разберутся, кто прав, а кто виноват. Все уже в Беларуси получили прививку и выработали иммунитет к этим негодяям (авторам ложной информации - прим. ТАСС). Мы их уже вряд ли перевоспитаем и повернем на путь правды. Это определенная часть людей. Они ненавидели и ненавидят Лукашенко, считают, что надо побольше ему подкинуть проблем, чтобы он споткнулся и упал. Это же мы видели и видим сейчас", - сказал Лукашенко.

В качестве примера он привел ситуацию, связанную с появлением недостоверной информации о коронавирусе в стране. "Для них [авторов недостоверных новостей] не главное эти врачи. Главное - хайпануть. Они на этом хотят поймать какой-то хайп. Это не наш путь. Но надо потерпеть. Мы с ними разберемся. Я вчера вам говорил: придет время, мы всех поставим на место", - предупредил Лукашенко.

Он считает, что "журналист, если он журналист, какой-то блогер или еще кто-то, должны писать честно, объективно подавать информацию, а не поднимать скандал". "Если не честно, если не соответствует действительности - за это надо отвечать. Как это было с российским Первым каналом (корреспондент и оператор лишены аккредитации МИД для работы в Белоруссии - прим. ТАСС)", - отметил белорусский президент.

Лукашенко обратил внимание на то, что сейчас в России на международном уровне требуют, чтобы одно из зарубежных западных изданий извинилось за фальсификации на тему коронавируса. "Так, а зачем же российские каналы у нас это делали?" - заметил Лукашенко. "И я тут россиян поддерживаю - никто не имеет права играться на этой теме. Это жизни людей. Тут я рядом с россиянами, но сразу говорю: и вы себя ведите ответственно по отношению к другим странам", - заявил президент Белоруссии.

Ранее в пресс-службе Первого канала подтвердили высылку корреспондента и лишение съемочной группы телеканала аккредитации, отметив, что считают действия белорусских властей абсолютно безосновательными.