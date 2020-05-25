Власти Испании отменят с 1 июля карантин для иностранных туристов

МАДРИД, 25 мая. /ТАСС/. Правительство Испании приняло решение отменить с 1 июля обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из-за рубежа. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе кабмина страны.

Там уточнили, что "правительство отменит карантин для иностранных туристов 1 июля". "Это решение было принято на межведомственном совещании, которое состоялось сегодня в режиме видеоконференции", - добавили в кабмине.

С 15 мая все прибывающие в Испанию из-за рубежа должны находиться на карантине в течение 14 дней из-за пандемии коронавируса. Ранее председатель правительства Педро Санчес уже заявлял, что страна планирует возобновить прием иностранных туристов с июля.

С начала распространения инфекции в стране было выявлено 235,8 тыс. заболевших, 28 752 пациента умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности для сдерживания распространения заболевания. Это позволило ограничить передвижение жителей по всей стране. Поскольку уровень распространения коронавируса в Испании снижается, власти королевства постепенно смягчают ограничительные меры.

В 2019 году Испания установила новый рекорд по числу гостей из-за рубежа. За 12 месяцев в королевстве побывали около 83,7 млн иностранцев. Как ранее сообщал Национальный институт статистики, в марте этого года число иностранных туристов, посетивших Испанию, сократилось на 64,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.