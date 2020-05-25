КС оценит норму УПК, обязывающую власти охранять квартиры граждан, пока те сидят в колонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России проверит на соответствие основному закону страны норму Уголовно-процессуального кодекса (УПК), согласно которой суд общей юрисдикции может обязать власти охранять квартиру преступника, пока он отбывает наказание в колонии. Соответствующее обращение поступило в суд от администрации Мурманска.

"Жалоба администрации города Мурманска на нарушение конституционных прав и свобод частью второй статьи 313 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации принята к рассмотрению", - говорится в сообщении на сайте КС.

Как следует из материалов жалобы, которая имеется в распоряжении ТАСС, в КС обратилась администрация Мурманска после того, как жителя города осудили на четыре года колонии. Вместе с приговором суд также обязал власти города охранять квартиру осужденного, пока тот будет отбывать наказание.

Администрация города пыталась оспорить такое решение в судах общей юрисдикции, однако получила отказ, после чего обратилась в КС. По мнению властей, охрана имущества осужденных не входит в их компетенцию, а также у властей нет оснований выделять на это финансирование.

Кроме того, мурманская администрация также считает, что норма УПК не имеет однозначного толкования в России, а суды в разных регионах применяют ее по-разному и возлагают ответственность за охрану жилья осужденных на различные органы власти или управляющие компании. Это, по мнению администрации города, нарушает нормы конституции, которая гарантирует равенство всех перед законом и судом.