Мединский посоветовал молодым дипломатам отвечать правдой на попытки переписать историю

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Молодые дипломаты должны отвечать на попытки отдельных стран переписать историю Второй мировой войны исторической правдой и фактами, сказал в понедельник помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в ходе онлайн-лекции "Война и мир в мае 1945" для студентов Дипломатической академии и молодых дипломатов МИД России.

"Надо рассказывать правду, правду и ничего кроме правды. В чем преимущество нашей позиции - мы ничего не выдумываем, мы говорим только правду, мы ее никогда не скрывали. Есть миф, что что-то там скрывалось, советская пропаганда не говорила. Да все говорили, про пакт Молотова-Риббентропа все профессионалы всегда знали. Посмотрите - любое так называемое "либеральное откровение" Второй мировой войны опубликовано давным-давно. Поэтому вы, как будущие дипломаты, просто говорите правду", - сказал он, отвечая на вопрос председателя Совета молодых дипломатов МИД России Константина Колпакова.

Альтернативные взгляды на историю

По словам Мединского, факты публикации в России воспоминаний немецких солдат и офицеров свидетельствуют о том, что в нашей стране знают истинную историю и готовы услышать точку зрения бывшего противника. "Иногда нас даже раздражает, что много книг немецких солдат, офицеров, генералов с их воспоминаниями о войне публикуется у нас в России, которые представляют как бы другой взгляд на войну, они оправдываются, по большому счету. Но о чем это говорит? Это говорит только об одном - нам стесняться нечего, мы знаем истину и нам интересно узнать точку зрения наших оппонентов и наших бывших врагов, как им представляется эта война", - подчеркнул советник главы государства.

В качестве примера он привел издание "История Второй мировой войны" Курта Типпельскирха, вышедшее в Советском Союзе спустя десять лет после окончания войны. "Вот книга "История Второй мировой войны", написана Куртом Типпельскирхом - это генерал вермахта, он проживал в ФРГ, книгу издал в Бонне. Самое удивительное - она издана издательством "Иностранная литература" большим тиражом в 1956 году, когда только умер Сталин. Конечно, их взгляд на войну кардинально отличается от нашего, но читайте - мы это не скрывали ни в 1956 году, ни сейчас, в 2020", - сказал Мединский.

Ответственность и политика

Председатель Российского военно-исторического общества особо отметил позицию немцев, которые в канун празднования 75-летия Победы признали ведущую роль нацистской Германии в развязывании войны. "Хотел бы отметить выступление министра иностранных дел Германии [Хайко Мааса] в канун 9 мая, где он указал на недопустимость пересмотра позиции по виновникам и виновной стороне во Второй мировой войне, что единственная страна, которая несет на себе всю тяжесть вины за развязывание Второй мировой, является фашистская Германия, это признается германской стороной и они этой позиции придерживаются. Иначе и быть не может, это правда, и ничего другого нет", - заявил Мединский

Он добавил, что "фантазии на эту тему современных политиков Прибалтики, Польши, части политиков на Украине, Чехии, ничего, кроме сожаления, изумления и презрения, вызывать не могут".