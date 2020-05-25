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Суд взыскал с Филиппа Киркорова в пользу стройфирмы более 2 млн рублей за ремонт

Исковые требования изначально составляли более 7 млн рублей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Таганский суд Москвы взыскал 2 млн 282 тыс. рублей задолженности с певца Филиппа Киркорова за выполненный ремонт в коттедже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Решением Таганского районного суда Москвы исковые требования ИП Маринина Петра Владиславовича к Киркорову Филиппу Бедросовичу о взыскании задолженности за выполненные строительные работы удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскано 2 282 784 рублей, а также государственная пошлина в размере 19 613 рублей", - сказала представитель суда.

Исковые требования изначально составляли более 7 млн рублей. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Истец Маринин является совладельцем компании "Стройхолдинг-Трейд", которой принадлежит бренд Renova. Renova выполняла ремонтные работы в коттедже певца.

Теги
РоссияКиркоров, Филипп Бедросович
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