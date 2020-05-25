Ульяновская область получила 2,3 млрд рублей на устранение последствий пандемии

ТАСС, 25 мая. Ульяновская область получила более 2,3 млрд рублей на устранение последствий пандемии коронавирусной инфекции, средства выделили из резервного фонда РФ, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Ульяновская область получила более 2,3 млрд рублей на реализацию мер по обеспечению сбалансированности регионального бюджета", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в министерстве финансов региона, средства на покрытие дефицита областного бюджета, сложившегося из-за недополучения налоговых и неналоговых доходов в связи с приостановкой работы предприятий в период ограничительных мер и предоставлением мер поддержки.

Режим самоизоляции с 16 мая носит в области не обязательный, а рекомендательный характер для всех, за исключением людей из группы риска. В этот же день приступили к работе большинство предприятий и организаций региона.

По оперативным данным на 25 мая, в регионе подтвержден 1959 случаев заболевания коронавирусом.