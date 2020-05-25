В Минпросвещения рассчитывают, что принятый историко-культурный стандарт не изменится

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Министр просвещения Сергей Кравцов выразил надежду, что действующий историко-культурный стандарт останется без изменений.

"Мы <...> видим на протяжении долгого времени, что тот историко-культурный стандарт, который принят, он не меняется, и многие положения историко-культурного стандарта - практически все - отражены в стандарте образования, и я надеюсь, что никаких изменений этого историко-культурного стандарта не будет ", - сказал он в интервью программе "Познер" на Первом канале в понедельник

Кравцов отметил, что до принятия историко-культурного стандарта в учебниках по истории могла быть приведена информация, не соответствующая действительности. "На сегодняшний день те учебники, которые есть, соответствуют историко-культурному стандарту. И это изложение корректно, выверено и учеными, и педагогами, и проходило соответствующие апробации", - сказал министр.

Историко-культурный стандарт, утвержденный в 2013 году, включает в себя перечень обязательных для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе, принципиальные оценки ключевых событий прошлого, а также перечень "трудных вопросов истории", вызывающих острые дискуссии в обществе. Сейчас учебники по истории, чтобы попасть в федеральный перечень, должны пройти экспертизу на соответствие историко-культурному стандарту.