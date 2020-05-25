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Национальные парки России могут открыться для туристов в конце июня

По словам главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, в этом году возрастает потребность во внутреннем туризме, но открытие нацпарков для туристов будет постепенным и со всеми мерами предосторожности

ВОЛОКОЛАМСК, 25 мая. /ТАСС/. Заповедники и национальные парки могут открыться для приема туристов в конце июня с соблюдением всех предосторожностей. Об этом в понедельник журналистам заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин во время акции "Сад памяти" по посадке деревьев в честь 75-летия Победы.

"Я думаю, что конец июня, скорее всего. Но здесь главное не сорваться и не торопиться. Многое поменялось в привычках людей", - сказал Кобылкин, отвечая на вопрос, когда национальные парки могут открыться для посетителей.

По его словам, в этом году возрастает потребность во внутреннем туризме, но открытие нацпарков для туристов будет постепенным и со всеми мерами предосторожности.

Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма являются целями национального проекта "Экология". За шесть лет в России появятся 24 новые особо охраняемые природные территории общей площадью пять миллионов гектаров, а 11 специальных программ позволят увеличить популяции редких видов животных: амурский тигр, переднеазиатский и дальневосточный леопарды, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, аргали, дзерен, белый медведь, стерх.

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссия
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