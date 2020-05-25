Военные передали Музею артиллерии в Петербурге инженерную технику в честь 75-летия Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Западный военный округ в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пополнил коллекцию петербургского Музея артиллерии, связи и инженерных войск новыми образцами инженерной военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"Для экспонирования в музей переданы установка разминирования УР-77, буровая установка БГМ-1, войсковая фильтровальная станция ВФС-10, мастерская ремонта инженерного вооружения, комплект мостостроительных средств, тяжелый механизированный мост, мостостроительная установка и другие образцы техники", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что перед передачей в музей вся техника была восстановлена специалистами округа, а войскам на замену были поставлены современные машины и оборудование.

Посмотреть на экспонаты посетители смогут после того, как в Петербурге снимут ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавируса. По данным сайта музея, с 18 марта он закрыт, как и другие городские учреждения культуры.

Ранее начальник управления инженерных войск округа генерал-майор Бахтияр Набиев сообщал, что округ планирует в этом году пополнить коллекцию музея 30 образцами техники. Мероприятие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и позволит расширить экспозицию музея, где раньше находилось всего восемь экспонатов крупной инженерной военной техники.

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи расположен в Санкт-Петербурге возле Петропавловской крепости. Днем основания музея считается 29 августа 1703 года, когда по личному указанию Петра I на территории крепости был создан специальный цейхгауз (склад) для хранения старинных артиллерийских орудий. В настоящее время музей располагает одной из крупнейших в мире экспозиций артиллерийских орудий и другой военной техники.