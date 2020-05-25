Волонтеры Москвы смогут снова посещать городские зооприюты с 26 мая

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Московские волонтеры смогут снова посещать 13 городских приютов для кошек и собак с 26 мая. Для этого им, кроме цифрового пропуска, необходимо получить специальный ID в организации "Мосволонтер", сообщил в понедельник в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в прошедшие выходные дни ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Москве продолжала постепенно улучшаться. Поэтому в ближайшее время власти столицы планируют дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений.

"С завтрашнего дня волонтеры смогут вновь посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек - передавать лекарства, корма, другие необходимые вещи и, конечно, выгуливать своих подопечных питомцев. <...> Совместно с Общественной палатой Москвы и активистами зоозащитных организаций мы выработали регламент безопасного посещения приютов для безнадзорных животных, который будет действовать до полного прекращения пандемии. Для посещения приюта необходимо заранее оформить ID волонтера, который выдает ГБУ "Мосволонтер", - сказал Собянин.

Он уточнил, что графики посещения приютов сформируют представители зоозащитных фондов. Каждый приют будет принимать не более 15 волонтеров ежедневно. Использование защитных масок и перчаток - строго обязательно. Также для поездок в приюты нужно получить волонтерский цифровой пропуск на сайте nedoma.mos.ru.

"Потребность в помощи очевидна - более двух месяцев изоляции питомцы приютов получали только стандартный уход. Теперь же волонтеры вновь принесут им человеческое тепло и заботу <...> За последние годы вместе с зоозащитными организациями мы сделали очень многое для внедрения современных гуманных подходов к обращению с бездомными животными", - подчеркнул мэр.

Собянин выразил надежду, что после окончания пандемии все "быстро вернется на круги своя". Москвичи вновь начнут брать домой бездомных собак и кошек, а волонтеры будут заботиться о том, чтобы и в приютах им было максимально хорошо. "Первый шаг к этому мы сделали сегодня", - заключил мэр.

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