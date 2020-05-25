В Карелии для туристов открываются заповедные места

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 мая. /ТАСС/. Популярные туристические объекты в Карелии начали открываться для гостей после приостановки работы, вызванной пандемией коронавируса. Уже открылся для туристов один из старейших в России природных заповедников "Кивач" с одноименным водопадом, с 30 мая с ограничениями возобновит работу одно из самых посещаемых мест в республике - горный парк "Рускеала", сообщили ТАСС опрошенные представители туристической отрасли региона.

"Мы планируем открываться 30 мая. Не знали, что нам так резко и быстро разрешат открыться, но мы, конечно, безумно этому рады. Сейчас нам нужно собрать персонал, который был отпущен в отпуска, подготовить техническую базу <...>. Мы выставим дополнительные щиты, рекомендации Роспотребнадзора, все [новые] правила [посещения] будут доводиться до гостя на трех языках - русском, английском и финском", - рассказал владелец парка Александр Артемьев

В первые недели мраморный каньон начнет принимать туристов, прибывших только по железной дороге "Рускеальским экспрессом", выходящим из Сортавалы, потом планируется открыть въезд со стороны автомобильной дороги, отметил Артемьев. В день "Рускелала" будет принимать не более 300 человек, между группами установят расстояние в 50 метров. Первые недели обязательным будет ношение масок и перчаток - средства индивидуальной защиты будут предоставлять всем прибывшим на входе. Кафе на территории парка также откроются, но только на вынос, а кассы, хоть и будут обслуживать гостей, но всем рекомендовано приобретать входной билет онлайн.

Семейный отдых

Еще одна визитная карточка Карелии - заповедник "Кивач", образованный в 1931 году, тоже открылась для посетителей с ограничениями. Охраняемая природная территория открылась для посещений с 18 мая, внутрь разрешено проходить группам по 10 человек с 20-минутным перерывом, чтобы избежать скопления людей на смотровых площадках, а в экскурсионные группы объединяют не более пяти человек. Как и в "Рускеале", на Киваче туристов просят надеть маски, а на кассе - продезинфицировать руки.

"Открыта только территория для посещения - это водопад, дендрарий, а все объекты инфраструктуры - кафетерий, павильон с сувенирной продукцией, сам музей - временно закрыты. Когда будет разрешение от главы Карелии принимать людей в помещении, мы начнем людей принимать и там", - рассказали в заповеднике, добавив, что за прошлый год "Кивач" посетили более 140 тыс. туристов и, несмотря на пандемию, в этом году посещаемость заповедника, вероятно, останется на том же уровне благодаря местному туристу. По мнению сотрудников, многие выберут семейную поездку в природный парк, вместо того чтобы отправить ребенка в лагерь.

В режиме ожидания

По данным республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Карелии зафиксирован один из самых низких показателей заболеваемости по стране. Власти региона уже начали снимать ограничения на фоне введения масочного режима, коснулись они и туристической области. Например, с 1 июня разрешено сдавать в аренду коттеджи или другие места размещения, если в них есть отдельный вход, меньше чем на месяц. Оно будет действовать в Петрозаводске и других районах республики, за исключением районов вдоль Ладожского озера, а также Пряжинского и Прионежского районов.

При этом сохраняется требование соблюдать 14-дневную самоизоляцию всем приезжим из-за пределов Карелии, за исключением тех, кто прибыл в республику в командировку. "О полноценной работе туристических объектов говорить сложно, решение должно приниматься осторожно, чтобы не допустить массовых скоплений людей. <…> Вопрос обсуждается, и послабления нужно будет делать, но в зависимости от ситуации. Сценарии выхода пока находятся в разработке", - рассказал начальник управления по туризму в регионе Иван Кипрухин.

Согласно последней редакции распоряжения главы Карелии, гостиницы и хостелы, которые не имеют отдельного входа для каждого посетителя, для туристов остаются недоступны как минимум до 15 июня. Как рассказали ТАСС представители отельного бизнеса в Карелии, заселять в номера они могут только постояльцев с командировочным удостоверением. "Многие звонят, спрашивают, могут ли они приехать к нам, но тем, кто не может предоставить справки от компании или организации, мы вынуждены отказывать", - рассказали агентству в петрозаводской гостинице "Фрегат".

Существующий интерес к турам в республике среди жителей столичных городов подтвердил и директор туркомпании "СканТур", работающей в Санкт-Петербурге, в том числе на рынке Карелии, Роман Цветков. Он рассказал ТАСС, что люди начинают бронировать туры в Карелию, но на период августа или сентября, когда, по их мнению, ситуация с коронавирусом стабилизируется с большей степенью вероятности. Заявок на начало лета нет. По прогнозу собеседника агентства, если власти пойдут на смягчение ограничений на перемещение внутри страны в июне, то поездки могут возобновиться не раньше, чем к середине июля.

"Мы будем делать акцент на экотуризм, на природные объекты. Благо - Карелия преимущественно состоит из объектов под открытым небом. <...> У нас еще до пандемии были закуплены индивидуальные средства защиты, термометры и прочее, что необходимо с точки зрения личной безопасности туристов. Это мы можем заложить в стоимость тура, но если будут серьезные ограничения по транспортному обслуживанию, а это уменьшение возможного числа туристов в автобусе, это приведет к резкому удорожанию продукта", - сказал Цветков.

Многие туробъекты в Карелии пока остаются на паузе и готовятся к началу полноценного туристического сезона, когда большинство ограничений в стране будут сняты. Например, пока не принимает гостей одно из самых привлекательных для туристов всего мира мест в республике - музей-заповедник "Кижи", многие федеральные национальные парки, расположенные на территории региона, также закрыты. По словам директора информационного туристского центра Карелии Алексея Тигушкина, тем не менее все участники туристического рынка Карелии готовы к приему людей. "Объекты, туристические и транспортные компании готовы к приему туристов, все ждут окончания пандемии, чтобы начать работать", - отметил Тигушкин.