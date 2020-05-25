Кузнецова в День пропавших детей призвала улучшать взаимодействие во время их поисков

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила в Международный день пропавших детей о необходимости совершенствования механизма взаимодействия между волонтерами и различными ведомствами в рамках поиска пропавших. Соответствующее заявление распространила пресс-служба детского омбудсмена в понедельник.

"Важно продолжать совершенствовать сам механизм взаимодействия во время поиска. Своевременное оповещение, профессиональные слаженные действия ведомств, волонтеров и СМИ - это гарантия успеха в розыске. Но, к сожалению, отслеживая ситуацию по регионам, отмечу, что тут есть над чем работать, цена ошибки слишком велика", - приводятся слова Кузнецовой.

Уполномоченный считает, что в поисках пропавших детей может принимать участие каждый. "Напомнить на своих страницах в соцсетях о безопасном поведении, распространять ориентировки, может, подключиться к поискам и стать волонтером. Накануне летних каникул нужно сосредоточиться на том, чтобы приложить все усилия и еще немного больше, чтобы дети не пропадали вовсе", - подчеркнула детский омбудсмен.

Среди основных причин пропажи детей она назвала безответственность взрослых, отсутствие у детей навыков безопасного поведения, а также неорганизованный досуг. "Особенно это актуально накануне наступающего лета. Вследствие принимаемых мер по профилактике коронавируса летняя кампания может пройти в регионах скомкано, не в полную силу. Дети будут предоставлены сами себе, что несет колоссальные риски", - отметила Кузнецова. Кузнецова считает, что в каждом регионе должна быть "программа с подключением всех ресурсов допобразования и спорта и других доступных ресурсов".