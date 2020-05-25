Швыдкой считает, что пандемия коронавируса не приведет к концу глобализации

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Эпидемия коронавирусной инфекции изменит процессы глобализации, но не остановит их. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, выступая на проходящих в онлайн-формате "Потсдамских встречах", организованных Германо-российским форумом и Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

"Все хоронят сегодня глобализацию, сказали, что пандемия нанесла страшный удар по глобализации, - сказал он. - В каком-то смысле да, а в каком-то смысле нет. Потому что, если говорить о прыжке в виртуальность, то глобализация в виртуальном пространстве - то, что мы сегодня имеем, - стала еще более интенсивной. Сегодня у нас просто будут некоторые иные форматы, иные ориентиры глобализационных процессов".

Швыдкой при этом добавил, что конкретные детали будущего мироустройства после окончания пандемии остаются неизвестными, хотя и не будут, по его мнению, слишком драматичными. "Тема, которая все время обсуждается - как изменится конфигурация, кто будет бенефициаром? Только Китай? Только США? Или США и Китай создадут некое биполярное устройство, которое заменит биполярное устройство времен Варшавского договора и НАТО? Но мир будет таким же, только все его противоречия проявятся более грубо и ясно", - отметил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии заразились более 5,3 млн человек, более 343 тыс. умерли.