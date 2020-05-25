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Пандемия коронавируса нового типа
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Чернышенко: к смягчению введенных из-за коронавируса ограничений готовы 23 региона

Вице-премьер указал, что их показатели соответствуют первому этапу снятия ограничений, определенному Роспотребнадзором

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Смягчение ограничительных мер из-за коронавируса на сегодня возможно в 23 регионах России. Их показатели соответствуют первому этапу снятия ограничений, определенному Роспотребнадзором, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в понедельник на брифинге, посвященном перспективам восстановления туристической отрасли.

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"Уже 23 субъекта РФ готовы к смягчению ограничительных мер и соответствуют первому этапу, который определил Роспотребнадзор", - сказал он.

Чернышенко отметил, что ситуация с коронавирусом в России контролируется ежедневно. "Так, например, последние 10 дней коэффициент репродукции, распространения заражения устойчиво находится ниже единицы. Также фиксируем, что нагрузка на систему здравоохранения и количество фактически занятых коек снижается - за последние 10 дней с 63 до 56 процентов. Снижение наблюдается в 16 субъектах Российской Федерации", - добавил он.

По его словам, опасность второй волны новой коронавирусной инфекции в России остается высокой. "Мы знаем, что опасность второй волны, она существует. И медики, и специалисты нам об этом говорят. Она остается высокой", - сказал Чернышенко.

 

Теги
РоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичПандемия коронавируса нового типа
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