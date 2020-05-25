Попова заявила, что масочный режим в России придется соблюдать в ближайшие один-два месяца

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россиянам необходимо будет соблюдать масочный режим в ближайшие один - два месяца, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге, посвященном перспективам восстановления туристической отрасли.

"С вирусом нам придется жить долго. На сегодняшний день, планируя следующие три месяца, для кого-то это отпускные месяцы, нужно исходить из того, что этот риск остается. Главное, что нужно помнить - что в любом случае нужно будет соблюдать требования, и скорее всего, если мы говорим о ближайшем месяце или двух, то масочный режим нам придется соблюдать. Нам придется соблюдать требования по чистоте наших рук, по чистоте помещений, по специальной обработке и обеззараживанию посуды и целый ряд других требований, которые нельзя забыть", - сказала она.

Эпидситуация в России

По словам главы Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России стабилизируется.

"Эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации стабилизируется, это совершенно безусловный факт. Ежедневное количество вновь регистрирующихся случаев инфицирования снижается", - сообщила она. По словам Поповой, в настоящее время принимается весь комплекс мер, чтобы сохранить здоровье россиян.

Поездки за рубеж

Выезжать за границу сегодня крайне нежелательно, добавила Попова. "Крайне нежелательно сегодня выезжать за рубеж. Сегодня каждый день в мире регистрируется порядка 100 тыс. новых случаев, это только те, о которых известно, потому что уровень тестирований крайне разный в разных станах и есть страны, где тестирование практически не проводится и, безусловно, больные там есть", - пояснила она.

Попова также призвала граждан не забывать, что после возвращения из другой страны человеку придется две недели находится на изоляции за свой счет. Для того, чтобы не подвергать риску окружающих в случае заражения. "Поэтому планируя свои дальнейшие путешествия, перемещения необходимо помнить о новых условиях, в которых сегодня живет весь мир. И эти новые условия диктуют новые правила, нарушение которых безусловно грозит очень высоким риском для здоровья", - сказала она.

"Желаю вам здоровья, найти в себе силы, мужество, терпение и дисциплину эти правила не нарушать", - пожелала Попова.

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией снижается во многих регионах мира, но интенсивный рост фиксируется в Южной Америке, сказала глава Роспотребнадзора.

"В мире идет снижение заболеваемости, но далеко не везде. Снижение ежедневно регистрируемых случаев идет на Европейском континенте, в Северной Америке и некоторых странах Азии. Вместе с тем в Южной Америке сегодня очень интенсивный рост заболеваемости, пока остановить его не удается. И очень настораживающие цифры приходят с Африканского континента и из целого ряда стран Азии", - отметила Попова.