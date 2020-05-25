Медики ЮФО получили около 120 млн рублей выплат после вмешательства прокуратуры

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая. /ТАСС/. Медицинские работники в Южном федеральном округе (ЮФО), которые задействованы в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, получили порядка 120 млн рублей в качестве стимулирующих выплат после организованных прокуратурой проверок. Об этом в понедельник сообщили в управлении Генеральной прокуратуры РФ по ЮФО.
Прокуроры на юге России провели проверки исполнения законодательства при начислении и осуществлении стимулирующих выплат медицинским работникам по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова.
"В целях обеспечения защиты прав медицинских работников прокурорами проведено свыше 300 проверок, которыми охвачены учреждения здравоохранения, где проходят лечение граждане, заболевшие коронавирусной инфекцией. В прокуратурах созданы и функционируют горячие линии. <…> По результатам проверок прокурорами внесено 117 представлений, опротестовано 19 правовых актов, возбуждено 18 дел об административных правонарушениях. Всего за период проверки, в том числе по мерам прокурорского реагирования, работникам перечислено 120 млн рублей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, благодаря мерам прокурорского реагирования удалось добиться надлежащего учета учреждениями здравоохранения работников, задействованных в оказании помощи больным коронавирусной инфекцией, в результате медики получили положенные стимулирующие надбавки. Например, подчеркнули в управлении, после вмешательства прокуроров в Адыгее, Калмыкии, Крыму и Ростовской области более 320 работникам скорой медицинской помощи выплачено более 6,2 млн рублей. В Краснодарском крае такие выплаты на сумму 13 млн рублей получили сотрудники, которые оказывали медицинскую помощь и помощь в стационарных условиях.
Кроме того, в Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях была пресечена практика неправомерного удержания налога на доходы физических лиц из сумм стимулирующих выплат. Прокурорами в Республике Крым, Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях приняты меры реагирования в связи с неверным расчетом выплат, в результате чего их размеры были занижены. Организован их перерасчет, в том числе исходя из самого факта работы с пациентами, без привязки ко времени.