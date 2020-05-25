Медики ЮФО получили около 120 млн рублей выплат после вмешательства прокуратуры

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая. /ТАСС/. Медицинские работники в Южном федеральном округе (ЮФО), которые задействованы в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, получили порядка 120 млн рублей в качестве стимулирующих выплат после организованных прокуратурой проверок. Об этом в понедельник сообщили в управлении Генеральной прокуратуры РФ по ЮФО.

"В целях обеспечения защиты прав медицинских работников прокурорами проведено свыше 300 проверок, которыми охвачены учреждения здравоохранения, где проходят лечение граждане, заболевшие коронавирусной инфекцией. В прокуратурах созданы и функционируют горячие линии. <…> По результатам проверок прокурорами внесено 117 представлений, опротестовано 19 правовых актов, возбуждено 18 дел об административных правонарушениях. Всего за период проверки, в том числе по мерам прокурорского реагирования, работникам перечислено 120 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, благодаря мерам прокурорского реагирования удалось добиться надлежащего учета учреждениями здравоохранения работников, задействованных в оказании помощи больным коронавирусной инфекцией, в результате медики получили положенные стимулирующие надбавки. Например, подчеркнули в управлении, после вмешательства прокуроров в Адыгее, Калмыкии, Крыму и Ростовской области более 320 работникам скорой медицинской помощи выплачено более 6,2 млн рублей. В Краснодарском крае такие выплаты на сумму 13 млн рублей получили сотрудники, которые оказывали медицинскую помощь и помощь в стационарных условиях.

Кроме того, в Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях была пресечена практика неправомерного удержания налога на доходы физических лиц из сумм стимулирующих выплат. Прокурорами в Республике Крым, Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях приняты меры реагирования в связи с неверным расчетом выплат, в результате чего их размеры были занижены. Организован их перерасчет, в том числе исходя из самого факта работы с пациентами, без привязки ко времени.