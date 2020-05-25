Эксперимент по использованию приложения вместо паспорта в Москве может начаться 1 июля

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ предлагает провести в Москве с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года эксперимент по получению гражданами ряда государственных и муниципальных услуг с использованием специального мобильного приложения вместо паспорта. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов правовых нормативных актов.

Согласно информации из пояснительной записки к проекту, эксперимент коснется всех этапов внедрения технологии - "создания, предоставления, активации и применения мобильного приложения "Мобильный идентификатор" взамен основного документа, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ, при предоставлении отдельных государственных, муниципальных и иных услуг".

При этом приложение должно быть разработано к 1 декабря 2020 года - начиная с этого момента, граждане получат возможность его активировать и участвовать в эксперименте на добровольной основе.

Активация и работа приложения

Чтобы использовать приложение в качестве паспорта, необходимо иметь подтвержденную учетную запись гражданина РФ в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), то есть иметь верифицированную учетную запись на портале госуслуг.

В эксперименте смогут принять участие граждане от 18 лет, зарегистрированные по месту жительства или пребывания в Москве и имеющие паспорт. Для получения и активации мобильного приложения гражданин должен обратиться в один из пилотных многофункциональных центров и предоставить необходимые документы. Гражданин вместе с заявлением на активацию мобильного приложения в день обращения в пилотный многофункциональный центр предоставляет свои биометрические данные с использованием расположенных в пилотных МФЦ криптокабин - комплексов для приема документов, обработки, включая сбор и хранение, передачи и проверки персональных, в том числе биометрических, данных граждан.

Мобильное приложение может применяться как при личном, так и при удаленном обращении за предоставлением государственных, муниципальных и иных услуг в рамках эксперимента. Срок действия активации мобильного приложения соответствует сроку действия паспорта.

Блокировка приложения может наступить в случаях утраты, замены, хищения смартфона с установленным и активированным мобильным приложением, выявления фактов активации или применения мобильного приложения без согласия гражданина, утраты или замены паспорта, выявления противоправных действий, осуществляемых с применением мобильного приложения, и в других случаях.

В числе участников эксперимента, помимо Минкомсвязи и правительства Москвы, - МВД, Минэкономразвития, ФСБ, МФЦ Москвы, а также "Ростелеком", АНО "Цифровая экономика" (объединяет крупнейших игроков рынка IT и телекома в России) и другие.

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