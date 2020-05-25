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Пандемия коронавируса нового типа

Главврач центра медицины катастроф и скорой помощи Астрахани заразилась коронавирусом

Они переехала в рабочий кабинет и ни с кем не контактирует

АСТРАХАНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Главный врач центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Астрахани Елена Котельникова заразилась коронавирусом, но продолжает работать, самоизолировавшись в своем кабинете. Об этом ТАСС сообщили в областном Минздраве в понедельник.

"У главврача центра медицины катастроф подтвердился коронавирус. Она переехала в свой кабинет, ни с кем не контактирует, все время проводит на рабочем месте", - сказал собеседник агентства.

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Руководитель учреждения в ходе разговора с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным по Skype сообщила, что центру не хватает респираторов. "Количество вызовов у нас не увеличилось, наоборот, даже уменьшилось. Но возросла их длительность, поэтому нам нужны респираторы", - приводит пресс-служба слова Елены Котельниковой. Уточняется, что остальные средства индивидуальной защиты у сотрудников учреждения имеются.

Бабушкин заверил, что центр медицины катастроф оснастят всем необходимым, уточнили в администрации губернатора.

В Астраханской области, по данным областного министерства здравоохранения, зафиксировано 1 558 случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии выздоровели 693 человека, 13 пациентов умерли.

Теги
РоссияАстраханская областьБабушкин, Игорь ЮрьевичПандемия коронавируса нового типа
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