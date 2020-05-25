Главврач центра медицины катастроф и скорой помощи Астрахани заразилась коронавирусом

АСТРАХАНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Главный врач центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Астрахани Елена Котельникова заразилась коронавирусом, но продолжает работать, самоизолировавшись в своем кабинете. Об этом ТАСС сообщили в областном Минздраве в понедельник.

"У главврача центра медицины катастроф подтвердился коронавирус. Она переехала в свой кабинет, ни с кем не контактирует, все время проводит на рабочем месте", - сказал собеседник агентства.