Хайнаньский международный автосалон завершился заключением сделок на $200 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 25 мая. /ТАСС/. Общий объем сделок, заключенных на состоявшемся в городе Хайкоу южной китайской провинции Хайнань 17-м международном автосалоне, составил порядка 1,5 млрд юаней (около $ 200 млн). Об этом сообщает в понедельник агентство Синьхуа со ссылкой на оргкомитет мероприятия.

Четырехдневная выставка завершилась в минувшее воскресенье. Общая площадь ее экспозиции составила 50 тыс. кв. м. Участие в автосалоне приняли в этом году почти 100 автомобильных брендов. За четыре дня ее работы мероприятие посетили порядка 150 тыс. человек.

"Это особенное автошоу, поскольку оно стало первым со времени начала эпидемии", - приводит агентство слова менеджера одного из автомагазинов на выставке Фу Цзунси, который признался, что получил сразу 50 заказов в первый же день. По его мнению, проведение выставки даст толчок развитию авторынка, пострадавшего из-за распространения коронавируса нового типа.

Организаторы выставки приняли необходимые меры предосторожности. Продажа билетов осуществлялась только при предъявлении удостоверяющего личность документа. Все участники и посетители обязаны были иметь "электронный код здоровья", носить маски и проходить процедуру проверки температуры тела на входе. "Я не беспокоюсь за безопасность, поскольку Хайнань проделал огромную работу в плане предотвращения эпидемии и борьбы с ней. В течение длительного времени не сообщается о новых случаях", - приводит агентство слова Ли Сяопина - одного из местных жителей, посетивших выставку.