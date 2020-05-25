В МЧС заявили о стабилизации уровня воды в реках в Коми

ТАСС, 25 мая. Специалисты зафиксировали стабилизацию уровня воды в реках Печора и Уса в Республике Коми, где из-за паводка в трех муниципалитетах действует режим ЧС. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба республиканского МЧС.

Режим ЧС был введен в четырех муниципалитетах: Усть-Куломском, Усть-Цилемском, Удорском районах и в Усинске. Пресс-служба республиканского ГУ МЧС сообщала, что специалисты из-за повышения уровня паводковых вод ограничили движение на автомобильных дорогах, ведущих к шести населенным пунктам, где уровни некоторых рек превысили критичные отметки. К ряду поселков можно было добраться только с помощью лодочных переправ. На минувших выходных в Удорском районе режим ЧС был снят.

"В связи со стабилизацией уровня воды в реках Печора и Уса ожидается осушение территорий населенных пунктов. На контроле остается паводковая обстановка в четырех муниципалитетах. В зоне подтопления остаются 17 населенных пунктов, 193 дома и 279 придомовых территорий. Отселены 158 человек. В пункте временного размещения находятся 11 человек, остальные 147 на время паводка переехали к родственникам", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, наблюдается стабилизация на территориях Усть-Цилемского, Ижемского и Усинского районов. "Тенденция по снижению уровня воды сохраняется. Сотрудники МЧС России совместно с представителями местных администраций продолжают оказывать содействие в решении насущных для местных жителей вопросов: подвозят воду и медикаменты, доставляют продукты, помогают в тяжелых хозяйственных и строительных работах", - отмечается в сообщении.