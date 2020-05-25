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Пандемия коронавируса нового типа
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Дмитрия Пескова выписали из больницы

Пресс-секретарь президента России сообщил, что постепенно начнет работать в домашнем режиме
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что выписался из больницы, где проходил лечение после положительного теста на коронавирус.

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"Из больницы выписался. Пока буду на карантине", - сообщил он.

Песков добавил, что планирует постепенно возвращаться к работе. "Постепенно начну работать в домашнем режиме", - уточнил он.

О госпитализации Пескова и его супруги олимпийской чемпионки Татьяны Навки сообщалось 12 мая. 

С начала вспышки заболевания в РФ коронавирусом заразились, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минстроя Владимир Якушев и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Мишустина и Якушева уже выписали из стационара. 19 мая глава кабмина, который до этого проводил совещания из больницы по видеосвязи, вернулся к исполнению своих обязанностей. Фальков и Любимова также выздоровели и вернулись к работе.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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