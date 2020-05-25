Дмитрия Пескова выписали из больницы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что выписался из больницы, где проходил лечение после положительного теста на коронавирус.

Кто из известных россиян вылечился от коронавируса

"Из больницы выписался. Пока буду на карантине", - сообщил он.

Песков добавил, что планирует постепенно возвращаться к работе. "Постепенно начну работать в домашнем режиме", - уточнил он.

О госпитализации Пескова и его супруги олимпийской чемпионки Татьяны Навки сообщалось 12 мая.

С начала вспышки заболевания в РФ коронавирусом заразились, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минстроя Владимир Якушев и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Мишустина и Якушева уже выписали из стационара. 19 мая глава кабмина, который до этого проводил совещания из больницы по видеосвязи, вернулся к исполнению своих обязанностей. Фальков и Любимова также выздоровели и вернулись к работе.