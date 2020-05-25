Дмитрия Пескова выписали из больницы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что выписался из больницы, где проходил лечение после положительного теста на коронавирус.
"Из больницы выписался. Пока буду на карантине", - сообщил он.
Песков добавил, что планирует постепенно возвращаться к работе. "Постепенно начну работать в домашнем режиме", - уточнил он.
О госпитализации Пескова и его супруги олимпийской чемпионки Татьяны Навки сообщалось 12 мая.
С начала вспышки заболевания в РФ коронавирусом заразились, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минстроя Владимир Якушев и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Мишустина и Якушева уже выписали из стационара. 19 мая глава кабмина, который до этого проводил совещания из больницы по видеосвязи, вернулся к исполнению своих обязанностей. Фальков и Любимова также выздоровели и вернулись к работе.