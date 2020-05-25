Верующие впервые после карантина собрались на проповедь Папы Римского на площади Св. Петра

ВАТИКАН, 25 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Несколько десятков верующих впервые после более чем двухмесячного перерыва пришли в минувшее воскресенье на площадь Св. Петра в Ватикане, чтобы послушать традиционную проповедь Папы Римского Франциска. На площади вновь выставили большой экран, на котором демонстрировали обращение понтифика.

Франциск читал проповедь из библиотеки Апостольского дворца. 8 марта Ватикан отменил все публичные выступления главы Римско-католической церкви. Именно тогда на площади в последний раз собирались верующие. После этого в связи с введением карантина итальянскими властями площадь перед главным католическим собором было решено закрыть. Однако пару раз Франциск приближался к окну, из которого обычно обращается к верующим. В воскресенье впервые ему ответили приветствием с площади, что стало символичным знаком. Несмотря на послабления карантина Ватикан пока не объявил, когда папские воскресные проповеди и коллективные аудиенции по средам выйдут из режима стриминга.

С 18 мая в Италии разрешено возобновить службы в присутствии верующих. В этот же день открылся для паломников собор Святого Петра. На входе в него, как и в других папских базиликах Рима и некоторых других церквях, посетителям измеряют температуру тела. Внутри церквей необходимо находиться в маске. Исключены и изменены несколько ритуалов службы. Так, причастие осуществляется на месте, священник при этом использует специальные щипцы для раздачи кусочков хлеба, символизирующего плоть христову. Никакого обмена рукопожатиями и святой воды в чашах. После перерыва можно проводить церемонии и таинства - похороны, венчания, крестины, но при ограниченном числе участников.

С 18 мая Ватикан прекратил демонстрации онлайн ежедневных утренних частных месс Франциска. Все его проповеди, произнесенные в период карантина, собраны в цифровые сборники. В историю войдут Пасха этого года, все службы которой проходили "за закрытыми дверями". Но еще больше мир, и не только католический, запомнит службу и благословение Папы Римского в конце марта, когда Франциск на совершенно пустой площади Святого Петра под дождем молился перед "чумным распятием" за завершение пандемии. Средневековое распятье было специально доставлено из римской церкви Сан-Марчелло. Согласно преданию, в XVI веке его выносили на процессию во имя избавления Рима от чумы.