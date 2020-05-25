В СК рассказали, что числящиеся пропавшими дети часто сами уходят из дома

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Дети, находящиеся в списках пропавших, зачастую сами сбегают из-за проблем в семье, сообщила журналистам руководитель подразделения московского главка СК, курирующая преступления в отношении несовершеннолетних и совершенных несовершеннолетними, Юлия Бужинская в Международный день пропавших детей.

"В подавляющем большинстве случаев дети самостоятельно уходят из дома, в связи с чем местонахождение детей устанавливается в течение незначительного промежутка времени, и, к счастью, в отношении них противоправных действий не совершается", - сообщила Бужинская.

По ее словам, уход ребенка из дома должен стать сигналом для родителей. "Значит, что-то пошло не так, ребенку нужно внимание, а если сразу не оказать помощь, самовольные уходы могут повториться", - пояснила она.

Всего за первый квартал этого года зарегистрировано 34 сообщения о пропаже детей. Возбуждено одно уголовное дело, в рамках расследования которого следствие в том числе дает оценку исполнению обязанностей по воспитанию. Все остальные дети были найдены в кратчайшие сроки.

К поиску детей также подключаются сотрудники полиции, прокуратура и волонтерские организации. Организуется штаб по розыску, применяется криминалистическая техника, устанавливаются обстоятельства исчезновения. "Одновременно напоминаем, что в ГСУ СК России по Москве работает круглосуточная линия "Ребенок в опасности" по телефону 8 (800) 707-70-22", - добавила представитель ГСУ.