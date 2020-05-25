Власти Вологодской области создадут 5 тыс. вакансий для потерявших работу из-за пандемии

ТАСС, 25 мая. Власти Вологодской области выделят более 87 млн рублей для создания 5 тыс. рабочих мест для жителей региона, потерявших работу из-за пандемии коронавируса. Жители региона смогут устроиться на общественные работы и получать за свой труд не менее одного МРОТа, сообщил во время онлайн-заседания оперштаба области губернатор региона Олег Кувшинников.

"Мною было принято решение с сегодняшнего дня, с 25 мая, объявить старт общественным работам: все, кто хочет работать и получать за это заработную плату не ниже МРОТ, как на федеральном уровне, с сегодняшнего дня должны получить такую возможность. Из областного бюджета на оплату проведения общественных работ работодателями [выделят из областного бюджета] 87 млн рублей", - сказал Кувшинников.

Всего в Вологодской области, по данным властей, на сегодняшний день проживает более 23 тыс. безработных, в этом списке есть также самозанятые жители, а также индивидуальные предприниматели, потерявшие доход в связи с ограничениями из-за пандемии. В регионе уже готовы принять на общественные работы более 2,3 тыс. человек, сообщил начальник департамента труда и занятости Вологодской области Олег Белов. Фактически предложением воспользовались 77 человек, они устроились в ателье шить защитные маски, на предприятия общепита в качестве курьеров, а также на крупные предприятия области. Всего в регионе должны создать 5 тыс. вакансий.

"Пока это поручение в полном объеме не выполнено, прошу продолжить эту работу, а глав муниципальных образований прошу предоставить списки предприятий и организаций, готовых заключить трудовые отношения с безработными гражданами на всех территориях без исключения", - резюмировал Кувшинников.

По последним данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в Вологодской области, в регионе выявлены 699 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 34 человека. Выздоровели 267 человек, четверо скончались. России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 353 427 случаев заражения, выздоровели 118 798 человек, умерли 3 633. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.