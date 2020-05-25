СК потребовал снять с должности главу поселения в Ленобласти, где сгорели дома-памятники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Ленинградской области подали в суд иск с требованием отстранить от должности главу администрации Новоладожского городского поселения в Ленинградской области после того, как в Новой Ладоге сгорели несколько памятников архитектуры, после чего было возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Следствием направлено в суд ходатайство об отстранении главы администрации Новоладожского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области от указанной должности", - говорится в сообщении. Имя чиновника в сообщении не уточняется, однако по данным базы СПАРК, действующим главой является Игорь Цыганков.

Как отметили в пресс-службе, в понедельник руководитель следственного управления Сергей Сазин приехал в Новую Ладогу, где провел совещание, где обсудили инциденты. В частности, следователи в настоящее время установили, что с начала 2018 года по май этого года в Новой Ладоге пожары произошли на шести объектах культурного наследия.

Ранее в СК сообщали, что по факту пожаров было возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), его фигурантами стали действующий и бывший руководители администрации. По версии следствия, они не обеспечили сохранность объектов культурного наследия, находящихся на территории их муниципального образования, содержание их в исправном техническом, санитарном и противопожарном состоянии, а также их охрану.

Ранее по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина следственными органами была организована проверка после последнего пожара, который произошел в ночь на 17 мая. Тогда в Новой Ладоге сгорел дом купца Шабанина, который был построен в XIX веке.