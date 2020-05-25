В полпредстве президента в СЗФО заявили о стабилизации ситуации по коронавирусу в округе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Северо-Западного федерального округа (СЗФО) имеет тенденцию к стабилизации, сообщили в понедельник в аппарате полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александра Гуцана.

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"Санитарно-эпидемиологическая обстановка в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Северо-Западном федеральном округе имеет тенденцию к стабилизации, но продолжает оставаться непростой", - сообщили в аппарате по итогам совещания полпреда с участием главных федеральных инспекторов.

Результат проведения более 1 млн тестов в округе показал, что около 38% выявленных больных сохраняли нормальное самочувствие и могли заразить окружающих.

"Полномочный представитель поставил задачу наращивать масштабы тестирования населения на наличие коронавируса, подчеркнув, что это основной путь повышения выявляемости бессимптомных носителей инфекции", - отметили в аппарате.

По последним данным, всего в округе выявили 25,2 тыс. заразившихся, 215 человек умерли. Выздоровели 34% пациентов.