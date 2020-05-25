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ЕГЭ по географии, литературе и информатике пройдут 3 июля

Минпросвещения приняло решение провести пробные ЕГЭ 29 и 30 июня
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Единые государственные экзамены (ЕГЭ) по географии, литературе и информатике пройдут 3 июля. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

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"3 июля начнется экзамен по географии, литературе, информатике и так далее. Важно соблюсти сроки приемной кампании", - сообщил он в интервью телеканалу "Россия-24".

Минпросвещения РФ приняло решение провести пробные ЕГЭ 29 и 30 июня.

Сроки ЕГЭ для "второй волны" поступающих определены, экзамены для них пройдут 3, 5, 7 и 8 августа.

Как отмечал ранее президент Владимир Путин ЕГЭ в этом году будут сдавать только те выпускники, которые поступают в вузы.

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Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
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