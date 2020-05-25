Директор департамента здравоохранения Владимирской области ушел в отставку

ВЛАДИМИР, 25 мая. /ТАСС/. Директор департамента здравоохранения Владимирской области Алексей Мозалев уволился по собственному желанию, власти региона уже открыли прием документов на замещение вакантной должности. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.

Ранее губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявлял о сложностях с подбором кадров в управленческую команду региона. С начала года должности покинули несколько высокопоставленных руководителей администрации региона, в том числе три заместителя губернатора.

"25 мая - последний день работы директора департамента здравоохранения Владимирской области Алексея Мозалева. Глава ведомства покинул пост по собственному желанию в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении. Как отмечается, власти региона уже открыли прием документов на замещение вакантной должности, он продлится до 1 июля.

Мозалев возглавил департамент в декабре 2018 года. Во время его работы по поручению президента РФ проводился ремонт в больнице Струнина, на качество медобслуживания летом 2018 года жители пожаловались на "Прямую линию с Владимиром Путиным". Также под его руководством регион начал реализацию национального проекта "Здравоохранение", проходило перепрофилирование медучреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

При этом в последние месяцы в медицинской сфере региона произошло несколько крупных скандалов. 22 апреля СК РФ возбудил уголовное дело по факту поставки в горбольницу №6 Владимира 50 аппаратов ИВЛ с истекшим более 15 лет назад сроком эксплуатации. Ранее, 17 апреля, в ходе совещания по вопросу строительства и перепрофилирования медицинских центров министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что власти Владимирской области должны усилить меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. А президент РФ Владимир Путин поручил властям региона работать активнее и быстрее.

Кроме того, прокуратура выявила нарушения законодательства и признала, что сотрудница Александровской районной больницы, в состав которой также входит больница в Струнине, получила ожоги лица из-за повторного использования средств защиты, которых не хватает в медучреждении. Позже власти сообщили об увольнении 40 сотрудников из подразделений больницы в Струнино, которые написали заявления из-за боязни заразиться новой коронавирусной инфекцией и тяжелых условий труда. Также Счетная палата региона заявила о нарушениях при проведении ремонта больницы в Струнино и серьезном отставании региона при строительстве ФАПов.