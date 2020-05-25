В Чечне сняли запрет на проведение свадеб по шариату

ГРОЗНЫЙ, 25 мая. /ТАСС/. Духовное управление мусульман (ДУМ) Чечни приняло решение о снятии запрета на проведение в республике обрядов бракосочетания по мусульманским канонам. Об этом в аккаунте ДУМ региона в Instagram сообщил в понедельник муфтий республики Салах-Хаджи Межиев.

13 апреля в Чечне был введен временный запрет на совершение бракосочетаний по шариату в связи с коронавирусом.

"Отныне разрешается заключение бракосочетания с условием соблюдения требований Роспотребнадзора. Это касается вопросов создания семьи, обряда бракосочетания (никях)", - сказал Межиев.

По его словам, проведение массовых и пышных свадебных торжеств в регионе остается под запретом. "Имам того или иного населенного пункта на одной машине поедет для совершения свадебного обряда (никяха). Никаких других свадебных мероприятий не предусмотрено. Это все временно и делается для сохранения жизни и здоровья жителей Чеченской Республики", - добавил муфтий в своем обращении.

По последним данным, в Чечне зарегистрировано 1 090 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 660 человек выздоровели, 13 умерли.