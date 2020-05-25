Власти Крыма заявили, что курорты подготовлены к приему туристов после снятия ограничений

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Отели и санатории Крыма готовы принять туристов, как только получат рекомендации по поэтапному снятию введенных из-за пандемии ограничений для внутреннего туризма, сообщил в понедельник ТАСС председатель комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

Правительство России начнет поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня, сообщил на совещании о перспективах восстановления туристической отрасли вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что приоритет - это безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета. Он также рекомендовал регионам провести подготовку к приему туристов.

"С мая-апреля ведется [подготовка], - сказал Черняк, отвечая на вопрос ТАСС, готовится ли курортная отрасль Крыма к курортному сезону. - Насколько я знаю, многие объекты уже закупили все, что требуется и готовы к открытию. Нужно только одобрение, я думаю, откроемся мы очень быстро".

В течение недели власти Крыма планируют представить отельерам рекомендации по проведению курортного сезона, которые разрабатывают федеральные власти. "Все зависит от тех рекомендаций, которые даст Роспотребнадзор. Потому что для больших объектов это одно должно быть, для малого и среднего бизнеса - совсем другое", - пояснил Черняк.

Крым два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году здесь побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году республика, по различным оценкам, уже недосчиталась от 1 млн до 2 млн туристов, поскольку из-за пандемии коронавируса до 1 июня приостановлено бронирование и размещение в отелях, а всех приезжающих помещают в обсерваторы на две недели. С 24 мая все, кто приехал без конкретной цели, будут оплачивать время, проведенное в обсерваторах. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что курортный сезон вовсе не состоится, если не улучшится эпидемическая обстановка, либо отели будут принимать только жителей региона.