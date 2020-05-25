WSJ: в США призвали убрать нацистскую символику с могил германских военнопленных

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /ТАСС/. Письмо с требованием убрать нацистскую символику с трех надгробий германских военнопленных, похороненных на территории США, направила в Министерство по делам ветеранов группа американских законодателей от Республиканской и Демократической партий. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

Два таких надгробия находятся на военном кладбище в Форт Сэм Хьюстон в районе города Сан-Антонио (штат Техас), а одно - на военном кладбище в Форт Дуглас неподалеку от Солт-Лейк Сити (штат Юта). В Техасе, по данным газеты, "надгробия изготовлены из того же белого камня и имеют ту же форму, что и надгробия американских военнослужащих на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном" и на них выбито изображение германского Железного креста со свастикой, а также использованы слова "фюрер" и "фатерлянд". В штате Юта свастика выбита на надгробии из темного камня. О письме стало известно в День поминовения, когда в США отдают дань памяти погибшим в войнах.

"Вызывает глубокую тревогу и оскорбительно то, что надгробные камни со свастикой, а также с надписями, прославляющими Гитлера, остаются на национальных кладбищах, находящихся в ведении Министерства по делам ветеранов", - заявила ранее член Палаты представителей Конгресса США Дебби Вассерман-Шульц (демократ от штата Флорида), одна из тех, кто подписал письмо в Министерство по делам ветеранов.

"Не знал, что участвовавшие в боях противники из стран гитлеровской коалиции захоронены на национальных ветеранских кладбищах", - привела газета слова ветерана ВВС США Мики Вайнштейна, который ранее выдвинул предложение заменить надгробия.

Однако, по данным газеты, Министерство по делам ветеранов не намерено убирать эти надписи. "У нас нет планов отходить от позиции прежних администраций и тревожить эти захоронения", - привела газета слова представителя Министерства Тимоти Носала. Как отметила газета в связи с этим, позиция Министерства по делам ветеранов "основывается на прецедентах, таких, как Гаагские конвенции, Женевская конвенция и американское законодательство, требующее сохранения исторических памятников".

На территории США насчитывается около тысячи захоронений военнопленных из Германии, Италии и Японии. В ведении Министерства по делам ветеранов находятся в общей сложности около 4 млн захоронений американских военнослужащих.

Памятная дата

День поминовения американцы впервые отметили 30 мая 1868 года, отдавая дань памяти погибшим в гражданской войне между Севером и Югом. Тогда цветами были украшены могилы 20 тыс. солдат, похороненных на Арлингтонском кладбище. К концу XIX века День поминовения отмечался уже почти по всей стране, а после Первой мировой войны в последний понедельник мая стали вспоминать погибших во всех вооруженных конфликтах с участием США. В 1971 году День поминовения был объявлен общенациональным выходным днем.