ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина как лекарства от COVID-19

ГААГА, 25 мая. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения временно приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19. Об этом заявил в понедельник на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, на днях было опубликовано исследование, касающееся гидроксихлорохина и хлорохина и их эффекта на госпитализированных с COVID-19 пациентов. Авторы данного исследования утверждают, что среди пациентов, принимавших эти лекарства самостоятельно или в комбинации с макролидом (один из антибиотиков), зафиксирован более высокий уровень смертности. С учетом этого Исполнительная группа испытания солидарности приняла решение изучить все доступные на данный момент доказательства. Параллельно "группа временно приостановила использование гидроксихлорохина в рамках испытания солидарности", отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Это касается только использования гидроксихлорохина и хлорохина для лечения COVID-19, - добавил он. - Другие этапы испытания продолжаются". Гендиректор также добавил, что указанные лекарства "продолжают считаться безопасными для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и малярией".

Со своей стороны директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан обратил внимание, что данная ситуация не подрывает ход исследования. "Речь идет о том, чтобы проанализировать поступающую информацию, - отметил он. - Мы действуем в соответствии с поступающими данными о сложностях".

В свою очередь главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан сказала, что решение "будет пересмотрено в течение ближайших двух недель". "Мы должны быть осторожными и временно приостановить исследования гидроксихлорохина, - отметила она. - Мы планируем ознакомиться с данными исследования и параллельно продолжаем собирать информацию об эффективности гидроксихлорохина".

Кто пострадал меньше всех

Африканский континент в наименьшей степени пострадал от вызываемого коронавирусом заболевания к настоящему времени, отметил глава ВОЗ.

"В Африке на данный момент зафиксировано всего 1,5% от общего числа случаев заражения и меньше 0,1% от общего числа смертей в мире, - отметил он. - На данный момент где-то в половине стран в регионе зафиксирована передача заболевания на уровне общин, в основном в крупных городах. Африка является наименее пострадавшим регионом".

При этом генеральный директор ВОЗ обратил внимание на то, что "эти цифры не дают полную картину". "Африка быстро наращивает возможности для тестирования, но вполне возможно, что некоторые случаи не были зарегистрированы, - сказал Тедрос. - Однако даже несмотря на это, похоже, что континент смог избежать масштабных вспышек, имевших место в других регионах".

Заболевание прогрессирует

Пандемия коронавируса на глобальном уровне по-прежнему находится на стадии, когда вызываемое вирусом заболевание прогрессирует, заявил Майкл Райан. "Мы находимся посередине первой волны на глобальном уровне", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности второй волны распространения инфекции. "Мы все еще на стадии, когда заболевание прогрессирует", - добавил Райан.

"Нужно понимать, что заболеваемость в любой момент может пойти вверх, - указал он. - Нужно быть готовыми ко второй волне".

По словам Райана, все страны, включая те, где кривая заболеваемости пошла на спад, должны продолжать соблюдать меры безопасности, отслеживать распространение коронавируса, осуществлять тестирования. "Нужно делать все, чтобы избежать второй волны, но возможность второй волны сохраняется", - сказал он, подчеркнув, что эти процессы могут совпасть с сезонной эпидемией гриппа.

Распыление антисептиков

Распыление антисептиков для противодействия распространению коронавируса может вызывать раздражение кожи и слизистой поверхности глаз, поэтому такие процедуры следует проводить с осторожностью, отметили в ВОЗ.

"Распыление антисептиков может вызвать раздражение кожи, глаз. Нужно аккуратно их использовать", - сказал Райан, подчеркнув, что особенно такой метод опасен в местах скопления людей.

По словам Райана, лучше дезинфицировать поверхности, делая это правильно и избегая распыления.