В Петербурге завершается самый длительный за последние 40 лет отопительный сезон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Самый длительный с 1980 года отопительный сезон завершается в Петербурге 26 мая, он продлился 254 дня, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

"Комитет по энергетике и инженерному обеспечению издал распоряжение об окончании отопительного сезона в Санкт-Петербурге. <...> Решение о прекращении с 09:00 мск 26 мая теплоснабжения зданий принято. <...> Отопительный сезон 2019-2020 годов стал самым длительным за последние 40 лет", - говорится в сообщении.

Длительность отопительного сезона обусловлена пониженной температурой в мае, когда в ночные часы столбик термометра опускался до двух градусов выше нуля. Этот месяц вошел в тройку самых холодных в Петербурге за последние два десятилетия. Это не позволило полностью отключить регулярное отопление ранее. Предыдущий рекорд в 245 дней принадлежит отопительному сезону 1979-1980 годов.

Санкт-Петербург перешел на режим периодического протапливания восьмого мая. Но с 12-го по 22-е мая в город пришло похолодание. На этот период подача отопления с источников теплоснабжения - ТЭЦ и котельных - была восстановлена в полном объеме.

По данным синоптиков, утром 26 мая температура воздуха составит 14 градусов выше ноля, днем поднимется до 20 градусов тепла, вечером опустится до плюс 16 градусов.