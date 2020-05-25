Ущерб от паводка в Вельском районе Архангельской области превысил 20 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая. /ТАСС/. Ущерб от паводка в Вельском районе Архангельской области составил около 20,7 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации региона.

"В Вельском районе, где обследованы 218 домов и объекты экономики, общий объем убытков составил почти 20,7 млн рублей. Компенсацию ущерба на сумму 12,9 млн рублей планируется предоставить из областной казны, оставшуюся часть - из местного бюджета", - говорится в сообщении.

В других районах ущерб пока не определен, оценка продолжается. В области остаются подтопленными 383 придомовых территории в 11 населенных пунктах. За прошедшие сутки подтоплений новых территорий не произошло.

Сложной остается ситуация на реках Котласского района, уровень воды на понижение идет медленно. По данным Севгидромета, в течение ближайших 2-3 дней на Северной Двине в районе Котласа уровень воды будет близок к критическому, надвигающийся циклон может вызвать кратковременное повышение дождевого паводка в южных районах.

С разной интенсивностью продолжается спад уровней воды в Ленском, Онежском, Каргопольском, Няндомском и Красноборском районах, отмечается в сообщении.