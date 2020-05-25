Фальков: расписание ЕГЭ позволяет провести приемную кампанию в вузы в приемлемые сроки

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Объявленное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) позволит вузам провести приемную кампанию в приемлемые сроки, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. По его словам, вузы настроены произвести набор абитуриентов именно исходя из результатов ЕГЭ.

"Вузам хотелось бы принимать абитуриентов на основе Единого государственного экзамена. То расписание, которое озвучено, позволяет нам в приемлемые сроки принять [абитуриентов], мы это подробно обсуждали с Российским союзом ректоров", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

В свою очередь ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий отметил, что важно провести две волны зачисления, как и в предыдущие годы. "Это более правильно для поступающих, иначе по одной волне мы можем не выполнить планы приема в наши университеты", - добавил он, пояснив, что в МГУ также есть свое дополнительное вступительное испытание, которое университет должен и готов провести.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что 29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ, а 3 июля состоятся экзамены по географии, литературе, информатике. Позднее в Минпросвещения сообщили, что пробные экзамены в рамках кампании по сдаче ЕГЭ пройдут без участия школьников, чтобы проверить готовность системы к выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах. Госэкзамен для "второй волны" абитуриентов назначен на 3, 5, 7 и 8 августа.