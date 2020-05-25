Власти Коми изменили технологию строительства стадиона из-за жалоб жильцов соседних домов

ТАСС, 25 мая. Технология строительства стадиона в Сыктывкаре, который в 2021 году примет чемпионат мира по хоккею с мячом, изменена из-за жалоб жителей соседних домов, обнаруживших трещины в стенах. Об этом в понедельник сообщил врио главы Республики Коми Владимир Уйба в видеообращении к жителям, размещенном на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте".

"От вибрации при проведении строительных работ [в домах] появились трещины, [жители предъявляют] претензии к проведению строительных работ. Были проведены обследования в квартирах, <...> тот метод, который применялся (забивка свай, свайного поля), он остановлен. Изменена технология, это уже вдавливание свай, а не забивка их гидромолотом", - сказал Уйба.

Он также добавил, что специалисты будут наблюдать за состоянием близлежащих домов. "Я дал указания особенно следить за теми квартирами, в которых появились такие трещины, установить там специальные маяки технические, с тем чтобы не допустить ни в коем случае дополнительного разрушения штукатурки в квартирах и несущих способностей зданий", - отметил врио главы республики.

По оценке властей республики, стадион в Сыктывкаре, где в 2021 году пройдет чемпионат мира по хоккею с мячом, будет вмещать около 8 тыс. зрителей. В ноябре 2018 года правительство республики Коми отказалось от строительства ледового дворца стоимостью в 4,5 млрд рублей для проведения соревнований. Вместо этого было принято решение реконструировать республиканский стадион в Сыктывкаре, на разработку проектно-сметной документации в региональном бюджете 2019 года выделено 50 млн рублей.

Международная федерация хоккея с мячом ранее утвердила проведение чемпионата мира 2020 года в Иркутске и Шелехове, а мирового первенства 2021 года - в Сыктывкаре. Для республики Коми это мероприятие станет одним из главных событий в рамках празднования 100-летия государственности региона.