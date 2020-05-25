Власти Петербурга прокомментировали ситуацию с закрашенным портретом Бродского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Граффити-портрет Иосифа Бродского, нарисованный в день 80-летия со дня его рождения напротив Дома Мурузи в Санкт-Петербурге, закрасили по согласованию с руководством школы, на ограждении которой появилось изображение. Об этом сообщили в администрации Центрального района Петербурга.

"Закрашивание рисунка происходило с согласования руководства школы, на заборе которой этот рисунок был обнаружен сегодня с утра. Закрасили его потому, что рисунок не был согласован ни с одним из профильных комитетов города, а школа обязана поддерживать свою территорию и фасады в надлежащем виде, действуя в рамках существующего законодательства города", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации района.

Вместе с тем в администрации отметили, что закрашивание граффити не означает неуважение к творчеству поэта. "Можно предположить, что Иосиф Александрович и сам весьма иронично, да и вряд ли одобрительно отнесся бы к своему появлению на школьном заборе. Скорее он бы выступил за сохранение целостности и чистоты исторического центра Петербурга, столь долго вдохновлявшего его в творчестве", - сказала представитель администрации.

Портрет Бродского появился в воскресенье вечером напротив Дома Мурузи на углу улицы Пестеля и Литейного проспекта, где поэт жил вместе со своими родителями с 1955 по 1972 годы и откуда уехал в эмиграцию. В день 80-летия Бродского в Петербурге планировалось открытие музея поэта в "тех самых полутора комнатах", но пандемия коронавируса вынудила отложить это событие, ранее рассказал ТАСС директор музея Павел Котляр. 24 мая в честь юбилея музей организовал музыкальный марафон с участием известных артистов, получивший название "Не выходи из комнаты". Около полудня в понедельник стало известно, что граффити закрасили.