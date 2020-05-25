Самый массовый ЕГЭ по русскому языку пройдет 6 и 7 июля

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Самый массовый Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку планируется провести в два дня - 6 и 7 июля, по профильной математике экзамен намечен на 10 июля. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что 29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ. Позднее в Минпросвещения сообщили, что эти экзамены в рамках кампании по сдаче ЕГЭ пройдут без участия школьников, чтобы проверить готовность системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах.

"Принято коллегиальное решение следом за пробными экзаменами начать этап непосредственной очной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 3 июля. В этот день пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля - по профильной математике", - говорится в сообщении. При этом 13 июля состоится ЕГЭ по истории и физике, 16 июля - по обществознанию и химии, 20 июля - по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля - устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Отмечается, что для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период сдачи в августе. Расписание основного и дополнительного периодов составлено таким образом, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы. Так, 3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа - ЕГЭ по русскому языку, 7 августа - по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в сфере образования в условиях пандемии предложил приступить к проведению ЕГЭ 29 июня, его будут сдавать только те выпускники, кто планирует поступать в вузы.