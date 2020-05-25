ВОЗ рекомендует продолжать подавлять распространение коронавируса

ЖЕНЕВА, 25 мая. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует всем странам продолжать принимать меры для подавления распространения коронавируса нового типа, чтобы предотвратить вторую волну заболеваемости. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Сокращение уровня распространения болезни стало результатом жестких мер и усилий со стороны населения. Мы смогли ограничить распространение вируса, потому что прибегли к мерам его подавления. Если мы эти меры ослабим, то вирус вернется", - сказал он.

Райан выразил озабоченность в связи с тем, что кто-то может посчитать сокращение заболеваемости в осенне-зимний период естественным сезонным результатом. "Это опасный подход. Нужно подавлять передачу вируса. Снятие давления приведет к тому, что, может быть, в октябре или ноябре кривая вновь поползет вверх", - указал он.

"Если мы дадим вирусу возможность, он нас опередит, - подчеркнул Райан. - Опасность в том, что мы можем быстро оказаться в ситуации второго пика".

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, отвечая на вопрос о прогнозах ВОЗ на зимние месяцы, отметила, что "пока ничто не указывает на то, что вирус вернется в зимний период". "Но мы знаем, что многие люди по-прежнему подвержены риску. Вирус по-прежнему циркулирует вне зависимости от температуры и месяца в году", - указала она.

"У нас пока нет информации, как вирус будет себя вести в будущие годы. Мы должны быть готовы к тому, что вирус может вернуться, если у него появится такая возможность", - добавила эксперт, призвав, не дожидаясь зимних месяцев, продолжать использовать комплексные меры по обнаружению инфекции и предотвращению ее распространения.