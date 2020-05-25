Пассажиры метро Москвы в масках и перчатках получили памятные подарки о борьбе с вирусом

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Более 6 тыс. подарков, посвященных борьбе с коронавирусом, получили 25 мая пассажиры Московского метрополитена. Пассажирам, пришедшим в метро в масках и перчатках, дарили брендированные футболки, дождевики, многоразовые маски, а также лимитированные карты "Тройка", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичной подземки.

"Мы хотим еще раз поблагодарить пассажиров, которые ответственно относятся ко всем необходимым мерам профилактики - используют бесконтактную оплату проезда, соблюдают социальную дистанцию и, в особенности, носят маски и перчатки в метро. Пассажирам в масках и перчатках мы решили подарить не только приятные, но и полезные сувениры. Среди них футболки и дождевики с тематическими принтами, брендированные маски, а также карты "Тройка" из ограниченной серии, посвященной борьбе с коронавирусом", - рассказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, чьи слова приводит пресс-служба.

Там уточнили, что принты на тематических футболках, дождевиках и многоразовых масках призывают помнить о предписанных мерах профилактики и соблюдать дистанцию даже при наличии масок и перчаток. Карты "Тройка", посвященные борьбе с коронавирусом, выпустили ограниченным тиражом в 1,5 тыс. экземпляров. Они не продаются в торговых точках метрополитена, и получить их можно было лишь в подарок. Иллюстрации на эксклюзивных "Тройках" напоминают о том, что соблюдение необходимых мер профилактики поможет победить коронавирус.

Подарки пассажирам раздавали на 10 станциях: "ВДНХ", "Курская ", "Проспект мира", "Белорусская", "Черкизовская", "Автозаводская", "Шоссе энтузиастов", "Чертановская", "Марьина роща" и "Динамо".

О ситуации в столице

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов, за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи или покупают продукты. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена. 2 апреля Собянин подписал закон, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции в размере до 5 тыс. рублей.

С 12 мая в общественном транспорте Москвы обязательно нужно быть в маске и перчатках. За нарушение установлен штраф. Появление только в маске или только в перчатках также будет считаться нарушением. В метрополитене купить маски и перчатки можно на каждой станции в кассах. Кроме того, средства защиты продаются также в торговых павильонах и вендинговых автоматах.