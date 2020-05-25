Кравцов выступил против идеи платного школьного образования

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов выступает против платного школьного образования, поскольку общее образование должно быть доступно для всех детей вне зависимости от достатка семьи.

"Против платного школьного обучения однозначно, потому что общее образование необходимо всем школьникам вне зависимости от достатка семьи", - сказал он в интервью программе "Познер" на Первом канале в понедельник.

Кравцов подчеркнул, что при желании родители могут определить своих детей в частные школы, поэтому он не видит смысла в их закрытии. При этом министр отметил высокий уровень московских государственных школ. "В Москве очень сильные школы государственные. И они показывают, по последним международным исследованиям, пятое место в мире по определенным направлениям и третье место занимают, допустим, по математической грамотности. Это очень высокие результаты", - добавил он.