Путин наградил ректора СПбГМТУ Туричина орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) Глеб Туричин за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу. Аналогичным орденом награждена проректор по образовательной деятельности СПбГМТУ Елена Счисляева.

Глава государства присвоил звание "Заслуженный юрист Российской Федерации" президенту Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Юрию Пилипенко с формулировкой "за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу".

Также Путин подписал распоряжение "О поощрении", отметив за заслуги в развитии отечественных СМИ почетной грамотой президента РФ Лидию Данилину, ведущего инженера участка службы магистральных связей радиоцентра ТАСС во Владимирской области, а также объявив благодарность начальнику службы информационных технологий радиоцентра ТАСС во Владимирской области Вадиму Лошакову.

Кроме того, президент РФ отметил почетными грамотами деятельность ряда граждан за заслуги в становлении и развитии российского сегмента интернета.