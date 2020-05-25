Непродовольственные магазины откроются в Великобритании 15 июня

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Непродовольственные магазины смогут открыться в Великобритании с 15 июня, на втором этапе ослабления карантина, введенного в стране 23 марта из-за пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Об этом объявил в понедельник на брифинге премьер-министр Борис Джонсон.

"Мы намерены позволить рынкам на открытом воздухе, а также автомобильным салонам открыться с 1 июня. Затем, с 15 июня, мы намерены позволить всем магазинам, не торгующим предметами первой необходимости, от универмагов до небольших независимых магазинов, заново открыться", - сказал премьер.

В воскресенье Джонсон также подтвердил, что с 1 июня к учебе вернутся дети из подготовительных, первых и последних (шестых) классов начальной школы. С 15 июня, по словам премьера, планируется также дать возможность общаться с учителями ученикам десятых и двенадцатых классов, которым вскоре предстоит сдавать экзамены.

13 мая в Великобритании начался первый этап ослабления карантина: людям было разрешено заниматься спортом на улице неограниченное число раз, загорать, совершать поездки на автомобиле к удаленным местам проведения досуга. На работу вышли сотрудники строительных фирм и различных секторов промышленности, которые не могут работать из дома. Третий этап послаблений должен вступить в силу с июля, когда смогут открыться рестораны, пабы, отели, парикмахерские и салоны красоты.

По последним данным Минздрава королевства, количество случаев инфицирования коронавирусом нового типа в стране превысило 261 тыс., число летальных исходов приблизилось к 37 тыс. За последние сутки в стране зарегистрирован 121 случай смерти, выявлено 1 625 инфицированных.